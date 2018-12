Luxemburg wil als eerste land in Europa wiet volledig legaliseren

De productie, verkoop en het gebruik van cannabis legaliseren, ook voor recreatief gebruik. Dat is een van de doelstellingen van de nieuwe regering in Luxemburg. Met die maatregel zou Luxemburg het eerste land in Europa zijn dat wiet volledig legaliseert.

Het plan staat in het regeerakkoord, waar de coalitiepartijen vandaag hun handtekening onder hebben gezet. De nieuwe regering bestaat uit de liberale DP, de sociaal-democratische LSAP en de groene partij Déi Gréng.

Zij willen met het plan drugscriminelen en dealers de wind uit de zeilen nemen. Een ander doel is de fysieke schade voor gebruikers minimaliseren, omdat de staat toezicht krijgt op de kwaliteit van de softdrugs, staat in het regeerakkoord.

Medicinale wiet al legaal

Er is nog weg te gaan voordat het plan werkelijkheid kan worden. Zo moet er een wetsvoorstel worden ingediend, waar het parlement vervolgens akkoord mee moet gaan.

Het land met 600.000 inwoners legaliseerde in juni al het gebruik van cannabis voor medische doeleinden. Deze wiet wordt volgens de Luxembourg Times nu nog geïmporteerd uit Canada, waar de teelt, verkoop en het consumeren van cannabis sinds deze herfst officieel is toegestaan.

De coalitiepartijen willen de huidige wet uitbreiden. Het hoofddoel wordt cannabis decriminaliseren en onder een aantal voorwaarden legaliseren voor binnenlandse productie en recreatief gebruik. Die voorwaarden moeten nog worden vastgesteld. Wel is duidelijk dat de opbrengst van de verkoop zal worden geïnvesteerd in voorlichting en verslavingspreventie.

En in Nederland?

Uruguay was in 2013 het eerste land dat de softdrug volledig legaliseerde. In een aantal Amerikaanse staten is wiet inmiddels ook legaal verkrijgbaar. In Europa zijn er meerdere landen die het gebruik en bezit van kleine hoeveelheden drugs toestaan, waaronder Spanje, Portugal, Tsjechië en Nederland.

In Nederland werkt het kabinet aan een experiment om in een aantal gemeenten legale hennepteelt op te zetten. Steeds meer gemeenten willen er niet aan meedoen, omdat de opzet van de proef volgens hen te beperkt is, met juist meer straathandel tot gevolg.