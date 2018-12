Ook oordoppen in bioscoop en sportschool

Op meer plekken met versterkte muziek komen oordoppen beschikbaar. Bioscopen, fitnesscentra, studentenverenigingen en organisatoren van scholierenfeesten gaan het gehoor van hun bezoekers beter beschermen.

Ze sluiten zich aan bij de afspraken die de overheid al maakte met poppodia, festivals en evenementen. Staatssecretaris Blokhuis is daar blij mee. "Bij concerten en festivals is het al heel normaal om goed na te denken over gehoorbescherming. Maar er zijn natuurlijk veel meer plekken waar je versterkte muziek tegenkomt."

In het convenant staan afspraken over hoe hard de muziek mag zijn: voor een volwassene geldt een maximaal gemiddelde van 103 decibel over een periode van 15 minuten. Op alle plekken met harde muziek moeten goedwerkende oordoppen voor een redelijk bedrag beschikbaar zijn en makkelijk zijn te vinden.

Ook zullen bezoekers beter voorgelicht worden over de risico's van gehoorbeschadiging en de bescherming daartegen.