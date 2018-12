Hoe Jemenitische sportbonden de speelbal van de oorlog zijn

Na drie jaar oorlog in Jemen is er een gebrek aan alles. Iedereen lijdt onder de strijd, ook sportbonden. Voor de organisaties is het nagenoeg onmogelijk om te functioneren door constante geweldsdreiging en spaarpotten die tot de bodem leeg zijn. Spaarpotten die wel gevuld kunnen worden door een kant te kiezen in het conflict maar die keuze kan een bond duur te staan komen.

Eind 2014 nam de houthi-beweging de leiding over de nationale voetbalbond. Ze gebruikten de velden en gebouwen als militaire basis en ondersteunden het nationale voetbalelftal. Zes maanden later vielen vijandige strijdkrachten, gesteund door Saudi-Arabië, de voetbalbond met luchtaanvallen aan. Van het complex bleef weinig over.

Dilemma

In het geval van de voetbalbond was er geen keuze, maar voor andere Jemenitische sportbonden is het een groot dilemma: kiezen ze voor financiële steun, waarmee ze zich scharen achter een politieke agenda? Of kiezen ze onafhankelijkheid, met geldnood en vleugellamheid tot gevolg?

De Jemenitische wielerfederatie koos voor het laatste. Voor de burgeroorlog werd de bond nog ondersteund door het ministerie van Jeugd en Sport, maar sinds 2015 is die geldstroom drooggelegd. Gevolg: een verlamde sportbond en een volkssport die door veel talenten niet meer beoefend wordt. "Sinds het begin van de oorlog heeft de wielerbond geen wedstrijd meer kunnen organiseren", zegt Maad Al-Mogahed, voormalig secretaris van de nationale wielerfederatie.