Veroordeelde ex-premier Curaçao Schotte meldt zich bij gevangenis

Schottes partij MFK had woensdag een oproep gedaan aan het volk van Curaçao om mee te lopen en te demonstreren tegen wat zij noemt een gerechtelijke dwaling.

Zij zijn ervan overtuigd dat Schotte gehandeld heeft in het belang van zijn partij en het land Curaçao. De Nederlandse rechters zouden meegegaan zijn in het politieke spel van zijn tegenstanders.

Bij aankomst bij de gevangenis werd Schotte met bijbel in de arm geklemd begroet door gevangenen die vanuit hun tralies om zijn en hun vrijheid scandeerden. De MFK-politicus is daar mateloos populair. Bij de laatste verkiezingen in 2017 won Schotte veertig procent van de stemmen in de gevangenis.

Naast zijn celstraf mag Schotte zich vijf jaar niet verkiesbaar stellen en ook een ministerspost ligt niet meer in het verschiet vanwege strenge screeningseisen op het eiland. Die werden ingesteld toen Schotte als premier werd afgezet in 2012.

Maar de voormalige premier heeft gezegd zijn partij vanuit de gevangenis te zullen blijven leiden.