Poetin: als VS verboden raketten ontwikkelt, doet Rusland dat ook

President Poetin reageert met een dreigement op de beschuldiging van de NAVO dat het zich niet houdt aan het wapenverdrag INF uit 1987. De VS dreigde gisteren het verdrag niet meer na te leven als Rusland niet binnen 60 dagen aantoont dat het zich aan het verdrag houdt. Als de VS zich er niet meer aan houdt en verboden raketten gaat ontwikkelen, doet Rusland dat ook, zei president Poetin vandaag.

Volgens het INF-verdrag mag een land geen raketten ontwikkelen en testen met een bereik van meer dan 500 kilometer. Het gaat dan overigens om raketten die vanaf de grond worden gelanceerd, niet die vanaf schepen of vliegtuigen.

Diverse NAVO-landen, waaronder Nederland, beschuldigen Rusland ervan dat het een middellangafstandsraket ontwikkelt die een bereik heeft van meer dan 500 kilometer en dus een bedreiging vormt voor Europa. Rusland ontkent dat.

Geen zin

Volgens Poetin zoekt de VS een excuus om zelf uit het verdrag te kunnen stappen. "Het ziet ernaar uit dat onze Amerikaanse partners denken dat de situatie zo is veranderd dat ze dit type wapen nodig hebben", zei Poetin op de Russische televisie. "Wat ons antwoord zou zijn? Heel simpel, in dat geval doen wij hetzelfde."

De NAVO vreest dat het verdrag sneuvelt. "We roepen Rusland op om zo snel mogelijk het verdrag weer aantoonbaar te volgen. Het is nu aan Rusland om het INF-verdrag te behouden", zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen gisteren in Brussel. Ze vinden dat het verdrag geen zin heeft als maar één partij het naleeft.