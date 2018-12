N-VA neemt wat gas terug, maar 'Marrakesh' blijft coalitie België verdelen

In het Belgische parlement wordt koortsachtig gezocht naar een oplossing voor de regeringscrisis. De coalitie is verdeeld over het zogenoemde migratiepact van Marrakesh. De Vlaamse nationalisten (N-VA) vinden dat premier Michel niet naar de Marokkaanse stad af mag reizen om in te stemmen met de afspraken. Maar de partij neemt ook iets gas terug.

In het Belgische parlement wordt vandaag gesproken over een mogelijke oplossing. Premier Michel wil dat het parlement gaat stemmen over een resolutie. Hij vindt dat democratie ten top. Maar zo zeggen ze bij de N-VA: een resolutie is geen wet en daar hoeven we ons niet aan te houden.

"Ik spreek niet over de val van de regering, er is nog veel werk", zo zegt de fractievoorzitter van de N-VA Peter De Roover. Hij vindt het migratiepact van Marrakesh geen goede reden om de regering te laten vallen. "De uitslag van de stemming bindt de regering niet", zo laten de Vlaamse nationalisten weten.

Zorgen

Vandaag wordt gestemd in een speciale commissie, morgen zal in het federale parlement nogmaals een debat met stemmingen plaatsvinden. Bij dat debat is de premier ook aanwezig. Vooralsnog lijkt de N-VA niet van plan om de stekker eruit te trekken. Maar er wordt wel gewaarschuwd, ook al is er een meerderheid om de premier naar Marrakesh te laten gaan, dan is de N-VA tegen.

De Belgische werkgevers beginnen zich ondertussen grote zorgen te maken. "Ons land heeft te maken met grote energieproblemen, er komt een wellicht chaotische brexit aan, juist nu hebben we een regering nodig", aldus een woordvoerder.

Of de coalitiepartijen luisteren is de vraag.