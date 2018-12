Onderzoek naar ongeluk met brug in Zaandam

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een versneld onderzoek naar het brugongeluk in Zaandam, eind november. Een ouder echtpaar raakte daarbij zwaargewond. Het onderzoek zal zich richten op de oorzaak van het ongeval en op het bedienen van bruggen op afstand.

Een 78-jarige vrouw en 77-jarige man kwamen op 28 november bij het open gaan van de Prins Bernhardbrug op de reling terecht. De vrouw viel daarna op het fietspad, de man belandde in het water. Hij is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd.

Bij het onderzoek wordt ook een ongeluk betrokken dat in 2015 plaatsvond op een andere brug in Zaandam, de J.M. den Uylbrug. Die brug ging open toen een 57-jarige vrouw daar nog stond met haar fiets. Ze viel vijftien meter naar beneden en overleed. Een brugwachter werd uiteindelijk veroordeeld tot een werkstraf voor zijn rol in het ongeval. Hij bediende de brug op afstand.

Sinds het ongeluk van eind november is een petitie, waarin wordt geƫist dat er bij elke ophaalbrug in de Zaanstreek weer een brugwachter komt, al bijna 1500 keer ondertekend.