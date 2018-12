Duur medicijn kan plotseling 80 procent goedkoper

Het medicijn waar in Nederland het meeste geld aan wordt uitgegeven daalt sterk in prijs. Fabrikant Abbvie van het middel Humira, dat wordt gebruikt tegen reuma en bij darmziektes, verlaagt de prijs van het medicijn met zo'n 80 procent. Een spuit kostte voorheen zo'n 600 euro, maar daar blijft nu nog ruim 100 euro van over.

Volgens het FD levert dat de Nederlandse zorg een besparing op die kan oplopen tot 180 miljoen euro.

Het patent op het medicijn liep in oktober af. Verschillende fabrikanten wilden goedkopere varianten op de markt brengen, maar de oorspronkelijke producent verlaagt de prijs nu nog veel meer.

Keihard bedrijf

"Het is een hele flinke korting", zegt een woordvoerder van zorgverzekeraar VGZ. "Dat is goed nieuws, voor de premie en voor de patiƫnten. Die hoeven nu niet over te stappen naar een ander merk medicijn."

Volgens Arnold Vulto van Biosimilars Nederland is de prijsverlaging uitzonderlijk. Hij stimuleert het maken van goedkopere varianten van bestaande medicijnen. "Dit kwam als donderslag bij heldere hemel", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij vermoedt dat de Amerikaanse producent de concurrentie uit de markt wil krijgen. "Ik maak mij zorgen. Abbvie ken ik als een keihard opererend bedrijf. Als de concurrentie straks uit de markt verdwenen is, dan blijven ze deze prijs niet meer bieden."

Meevaller

Het kabinet meldde vorige week nog een meevaller rond de zorg. Onder meer doordat medicijnen minder duur worden, was er 1,5 miljard euro minder nodig voor de zorg dan begroot.