Vijfminutenregistratie wijkverpleging moet binnen jaar verdwijnen

De vijfminutenregistratie in de wijkverpleging moet binnen een jaar verdwijnen. Dat heeft het kabinet afgesproken met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wijkverpleegkundigen moeten nu nog per vijf minuten verantwoorden wat zij doen. Dat leidt tot veel administratieve rompslomp en kost tijd die niet aan de zorg kan worden besteed. Om die reden werd de verplichting zeven jaar geleden al uit de wet geschrapt.

Ergernis

In de praktijk is er nog niks veranderd, omdat een aantal partijen er baat bij heeft. Zo vinden verzekeraars en werkgevers het handig om te zien welke zorg er precies is verleend. Voor de wijkverpleegkundigen zelf is de tijdrovende vijfminutenregistratie een grote ergernis.