Rusland schendt wapenverdrag volgens NAVO, VS stelt deadline

De NAVO beschuldigt Rusland ervan dat het zich niet houdt aan het wapenverdrag INF van 1987. De Verenigde Staten zeggen het verdrag niet meer na te leven als Rusland niet binnen zestig dagen aantoont dat het de verdragsverplichtingen nakomt.

Met het INF-verdrag is vastgelegd dat het ontwikkelen en testen van een raket met een bereik van meer dan 500 kilometer verboden is. Volgens verschillende NAVO-landen, waaronder Nederland, heeft Rusland een SSC-8-raket ontwikkeld. Die kruisraket, ook wel bekend als de Novator 9M729, heeft een bereik van meer dan 500 kilometer en daarmee overtreedt Rusland dus het verdrag.

Rusland zegt dat de tekst juist strikt wordt nageleefd, maar die toezegging is niet voldoende voor de NAVO. "We roepen Rusland op om zo snel mogelijk het verdrag weer aantoonbaar te volgen. Het is nu aan Rusland om het INF-verdrag te behouden", stellen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen vandaag in Brussel. Ze vinden dat het verdrag geen zin heeft als maar één partij het naleeft.

'Potentieel slagveld'

Secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO zegt dat er voorbereidingen worden getroffen voor het geval het verdrag sneuvelt op de Russische raketten. Hij heeft er bij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo op aangedrongen eerst via een diplomatieke weg te zoeken naar een oplossing.

Pompeo zegt dat de kruisraketten door hun grote bereik een directe bedreiging vormen voor Europa. "We zouden een Russische koerswijziging verwelkomen. Ze hebben de komende zestig dagen de tijd om dat te doen", aldus Pompeo.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken, die ook in Brussel bij de NAVO is, wilde niet vooruitlopen op mogelijke stappen tegen Rusland. "Maar we kunnen geen enkele optie uitsluiten. Het gaat om wapens met een bereik die Europa tot een potentieel slagveld maken. Dus dit raakt rechtstreeks de veiligheid van Nederland." Hij vindt de deadline van zestig dagen van de VS een helder signaal.