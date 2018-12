Nigel Farage stapt uit UKIP uit onvrede over koers

Farage was een van de voornaamste pleitbezorgers van de brexit. UKIP speelde onder zijn leiding een belangrijke rol bij de pro-brexit-campagne. Kort na het referendum daarover, in juni 2016, stapte hij op, omdat hij naar eigen zeggen zijn doel had bereikt.

"Er is een grote ruimte voor een brexitpartij in de Britse politiek, maar die zal niet door UKIP worden opgevuld", zegt Farage.

Farage was tussen 2010 en 2016 partijleider van UKIP. Hij is sinds 1999 lid van het Europees Parlement. Sinds 2014 is hij mede-fractievoorzitter van de eurosceptische fractie.