Baudet zegt vertrouwen op in kabinet vanwege 'Marrakeshpact'

Niet vertaald

De partijen die kritisch zijn over het pact van Marrakesh vinden het slecht dat het kabinet de tekst van het pact niet in het Nederlands heeft vertaald. Het zorgde voor extra discussies over de betekenis van bepaalde definities.

In een discussie tussen Forum voor Democratie-leider Baudet en andere Kamerleden citeerde hij fragmenten uit het pact in het Engels. Baudet: "Er staat in de tekst 'to implement'. Dat betekent toch gewoon in de Nederlandse wetgeving doorvoeren?"

Baudet haalde meer Engelse termen aan, zoals 'enhanced and expand migration'. Dat betekent volgens hem dat de landen van het Marrakesh- pact de migratie willen versterken en uitbreiden. "Kern is het bevorderen van migratie", zei Baudet. "Je wakkert juist aan dat mensen op die volle bootjes stappen."

Zo veel mogelijk Nederlands

Kamervoorzitter Arib wees hem op de regel dat Kamerleden in debatten zo veel mogelijk Nederlands moeten spreken. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wees op het feit dat dat helemaal niet kan als Kamerleden het pact willen citeren. "Want het bestaat alleen in het Engels."

Van Dijk heeft kritiek op het feit dat de stukken nooit zijn vertaald. Ook Arib liet blijken dat zij het eigenlijk ongewenst vindt. Het is gebruik dat juridische teksten zoals EU-wetgeving of richtlijnen, voor de Kamer in het Nederlands worden vertaald.

De tekst van het VN-migratiepact zou eerst door het kabinet worden vertaald, althans dat verzoek is namens de griffier van de Tweede Kamer ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kabinet is nooit op dit verzoek ingegaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer van in ieder geval de regeringspartijen neemt hier genoegen mee.