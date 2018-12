Kamer wil onderzoek naar gevolgen platformeconomie

De Tweede Kamer wil dat de Sociaal Economische Raad (SER) onderzoekt wat de gevolgen zijn van de platformeconomie, waarmee de online verkoop van producten en diensten rechtstreeks aan de consument bedoeld wordt.

De platformeconomie kent volgens de Kamer naast gemak voor de consument ook schaduwkanten, zoals schijnzelfstandigheid en een ongunstige positie op de arbeidsmarkt voor mensen die voor een platformbedrijf werken.

Bezorgers, chauffeurs en anderen die voor een platformbedrijf werken, worden per uur betaald en hebben geen zicht op een vast contract, een pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zij verdienen vaak te weinig om deze voorzieningen zelf te kunnen betalen.

Een miljoen zzp'ers erbij

Aanleiding voor het onderzoeksverzoek is een analyse van het ING Economisch Bureau, dat voorspelt dat door de platformeconomie "in een extreem scenario" het aantal zzp'ers kan verdubbelen.

ING gaat uit van twee scenario's. In het ene scenario komen er 200.000 zzp'ers bij. In het andere, als de markt volledig de ruimte krijgt, een miljoen. "Hoe sneller de technologie zich ontwikkelt, hoe makkelijker banen in 'klussen' veranderen en hoe meer mensen zzp'er zullen worden", zeggen de analisten.