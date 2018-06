Zzp'ers in Nederland: zoveel mensen, zoveel wensen

Vooral op het voorgestelde minimumtarief tussen 15 en 18 euro is veel kritiek. Belangenorganisaties wijzen erop dat zo'n tarief niet werkt, omdat het grootste deel van de zzp'ers niet per uur wordt betaald. Slechts 20 procent werkt alleen met uurtarieven, zegt Margreet Drijvers van het Platform voor Zelfstandig Ondernemers, waarbij bijna 20.000 zelfstandigen zijn aangesloten. Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland leidt het voorgestelde minimumtarief hierdoor tot handhavingsproblemen.

"De journalist krijgt per woord betaald, de stukadoor per meter en de fysiotherapeut per behandeling", zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. "Het kabinet worstelt daarmee." Volgens Van Noort zou het beter zijn om per sector afspraken te maken over tarieven. "In bijvoorbeeld de bouw is een minimumtarief van 18 euro natuurlijk gekkigheid. Ze zitten daar nu gemiddeld op 35 à 40 euro per uur."

Ook operazanger Marcel van Dieren werkt niet met een uurtarief. Hij wordt betaald per productie, zoals een opera of een optreden in een beroepskoor. Als hij dat terugrekent naar een tarief per uur komt hij uit op heel verschillende tarieven: