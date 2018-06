Kabinet doet nog meer onderzoek naar zzp-beleid

De plannen in het regeerakkoord voor zzp'ers, zoals maatregelen tegen schijnzelfstandigheid en te lage tarieven, blijken moeilijker uitvoerbaar dan gedacht. Daarom gaat het kabinet nog meer onderzoek doen, meldt minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

Zo worden de tarieven van zzp'ers onderzocht en hoe die tot stand komen. Ook wordt onderzocht of Nederland volgens de Europese regelgeving een minimumtarief mag instellen, zoals het kabinet wil.

Het minimumtarief moet voorkomen dat zzp'ers zo weinig geld vragen dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen opbouwen.

Het kabinet onderzoekt verder of de voorgenomen webmodule wel effectief is. De webmodule moet het probleem oplossen dat zzp'ers opdrachten aannemen waarbij zij eigenlijk werknemer zijn.

Gezag van een baas

In dit verband onderzoekt het kabinet ook wat een juridisch houdbare betekenis van het begrip 'gezag' moet zijn. Dit om aan te tonen of iemand volgens de wet een zelfstandige is met ruimte voor eigen beslissingen, of onder het gezag van een baas werkt.

Voor de lange termijn wordt er een onderzoekscommissie ingesteld die onderzoek doet naar de introductie van een ondernemersovereenkomst, de herziening van de uitzendovereenkomst en andere arbeidsmarktvraagstukken.