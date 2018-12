Topbaan voor weggestuurde dirigent Concertgebouworkest Gatti

De Italiaanse dirigent Daniele Gatti is in Rome per direct benoemd tot chef-dirigent van het operahuis Teatro dell'Opera di Roma. Gatti zat vier maanden zonder vast orkest, nadat hij bij het Concertgebouworkest in Amsterdam was weggestuurd.

In Rome ging het afgelopen weekend onder leiding van Gatti een nieuwe uitvoering van Verdi's Rigoletto in première. Na afloop kreeg hij langdurig applaus. Het nieuws dat hij de nieuwe vast dirigent zou worden, ging toen al rond.

De burgemeester van Rome heeft Gatti voor een periode van twee jaar benoemd.

Ontslag

Gatti was tot begin augustus chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij werd ontslagen, nadat in The Washington Post beschuldigingen tegen hem waren geuit. Gatti zou zich lang voordat hij naar Amsterdam kwam schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag tegen twee zangeressen.

Na de publicatie maakte een aantal vrouwelijke musici van het Concertgebouworkest melding van hun ervaringen met Gatti. Die zouden tot onherstelbare beschadiging van het vertrouwen in de Italiaanse dirigent hebben geleid. Gatti ontkent alle beschuldigingen.

Ook bij andere orkesten waar hij had gewerkt, werd onderzoek ingesteld. Dat leverde geen nieuwe beschuldigingen op. Na zijn vertrek uit Amsterdam dirigeerde Gatti in München, Sint-Petersburg, Florence en China.