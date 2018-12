Politici nemen afscheid van overleden oud-president Bush in het Capitool

In Washington hebben politici afscheid genomen van George Bush senior. De overleden oud-president ligt sinds gisteravond opgebaard in het Capitool, waar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zetelen.

Onder meer president Trump en zijn vrouw Melania kwamen de laatste eer bewijzen aan de 41e president van de VS, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd. Verschillende anderen hielden toespraken in de Rotunda, de grote ronde zaal van het Capitool.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell noemde Bush senior een "nederige dienaar" en een "leider met principes". Democraat Nancy Pelosi zei dat het een eer was om met George H.W. Bush te werken. "Hij was geliefd."