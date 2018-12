Philip Freriks 'voor de tweede keer verbijsterd' in live-uitzending

Opnieuw is presentator Philip Freriks in een live-uitzending geconfronteerd met onaangenaam nieuws over zijn ontslag als columnist van OVT, een radioprogramma van de VPRO op NPO Radio 1.

Zondag werd Freriks ook al live in de radio-uitzending verrast door het ontslag zelf, volgens hem was het ontslag niet van tevoren aangekondigd. De VPRO noemt het ontslag een misverstand.

In het tv-programma Pauw kreeg Freriks een nieuwe verrassing. Hij kreeg daar een fragment te horen waarin een andere columnist van OVT vertelt dat er met hem door de hoofdredactie van de VPRO wél eerder was gesproken over het ontslag van Freriks.

Freriks blijkt daar geen weet van te hebben en reageert bij Pauw met de woorden: "Ik ben nu voor de tweede keer verbijsterd. Want ik heb dit heel expliciet gevraagd, en er is tegen mij gezegd dat hier absoluut geen sprake van was."

Programma verjongen

Volgens de columnist John Jansen van Galen, die zondagavond al zijn verhaal deed bij het radio-programma Met het Oog op Morgen, was de reden voor het ontslag van Freriks dat het programma moest verjongen.

Freriks is duidelijk aangedaan door het fragment en zegt: "Ik heb vandaag nog de hoofdredacteur van de VPRO gesproken die mij nog in alle toonaarden heeft bezworen hoe jammer hij het vindt dat ik wegga. Ja, ik weet niet wie ik nu nog moet geloven."

Freriks zei al voordat het fragment werd getoond niet meer terug te willen keren als columnist van OVT.

Bekijk hieronder het fragment bij Pauw waarin eerst wordt gekeken naar de woorden van columnist John Jansen van Galen, daarna reageert Philip Freriks: