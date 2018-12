Politie zat fout bij afpakken camera van 'geel hesje'

De politie heeft zaterdag in Maastricht ten onrechte een camera afgepakt van een man die meedeed aan een betoging van de 'gele hesjes'. De man heeft zijn camera teruggekregen, maar zonder de beelden van een aanhouding die hij had gefilmd. De beelden zijn gewist en ook dat had niet mogen gebeuren, erkent de politie.

Bij de demonstratie pakten agenten in burger een actievoerder op. Dat werd gefilmd door de aanwezige media, maar ook door een van de demonstranten.

De agenten die de aanhouding verrichtten, vroegen om hen onherkenbaar in beeld te brengen. De media gingen daarmee akkoord, maar de man weigerde tot twee keer toe. Zijn camera werd daarop in beslag genomen en de beelden werden gewist.

Openbare weg

De politie erkent nu dat dit niet had mogen gebeuren, omdat iedereen op de openbare weg mag filmen. De man heeft later op de dag zijn camera teruggekregen. Ook is met hem gesproken over de reden dat de camera in beslag genomen werd en dat de beelden zijn gewist. Volgens de politie toonde de man begrip voor de situatie.

Ook is met de betrokken agenten gesproken over de onterechte inbeslagname. 1Limburg schrijft dat de regels nog eens met hen zijn doorgenomen.