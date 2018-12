Kijkwijzer voor YouTube 'enorme klus' en heeft veel haken en ogen

In de bioscoop of op tv is het een bekend verschijnsel: het kijkadvies. Bij videodiensten zoals YouTube bestaat dit advies niet. CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt dat daar verandering in moet komen. Bij de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer pleitte hij voor een kijkwijzer op YouTube, maar er zijn vragen over de haalbaarheid daarvan. Al was het maar omdat op YouTube 400 uur video per minuut wordt geüpload.

Van der Molens inbreng komt een maand nadat in Brussel een richtlijn is aangenomen die onder meer voorschrijft dat EU-lidstaten zo'n kijkwijzer moeten implementeren. Maar YouTube zelf ziet daar weinig in, zegt woordvoerder Rachid Finge. "We doen al heel wat andere dingen. Zo kun je aangeven of een video alleen geschikt is voor kijkers van 18 jaar en ouder." Die video's kunnen alleen worden bekeken door gebruikers met een YouTube-account die bij hun registratie hebben aangegeven 18 jaar of ouder te zijn - iets wat overigens eenvoudig te omzeilen is. Daarnaast wijst Finge erop dat YouTube al veel video's met bijvoorbeeld pornografie filteren.

Tegenover de NOS vertelde Finge wel alvast dat YouTube Kids begin volgend jaar naar Nederland komt. Dit is een aangepaste versie van het videoplatform, gericht op kinderen. Ouders hebben daar ook meer controlemogelijkheden. Overigens is YouTube Kids ook niet volledig waterdicht: vorig jaar bleek dat ook daar schokkende beelden te zien waren.

Kwestie van lange adem

Een 'kindvriendelijk' YouTube is dus iets heel anders dan een kijkwijzer. En zo'n kijkadvies komt er wel, als het aan de politiek in Nederland en in de EU ligt. Deskundigen die de NOS vandaag sprak, zijn het met de CDA'er Van der Molen eens dat er iets moet gebeuren. Wel zit de weg naar de oplossing vol kuilen, en is het waarschijnlijk een langdurig proces.

Er zijn twee scenario's denkbaar. Het eerste is dat de gebruikers, bij het uploaden van hun materiaal, aangeven wat voor content ze willen delen. De Kijkwijzer vertelde vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat het hiervoor al een tooltje heeft ontwikkeld: op basis van een aantal vragen wordt vastgesteld of de video geschikt is voor alle leeftijden of alleen voor 16+.

YouTube zou iets dergelijks kunnen integreren, waardoor gebruikers pas na het invullen van een vragenlijst hun video kunnen delen. Deze methode is wel gemakkelijk te manipuleren; iets wat sommigen ongetwijfeld tot een soort sport zullen verheffen.