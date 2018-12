CDA: ook een kijkwijzer voor YouTube

Het CDA wil dat er een kijkwijzer komt bij filmpjes op YouTube. De partij vindt dat kinderen die filmpjes op het platform kijken beter moeten worden beschermd tegen beelden met seks, geweld en grove taal.

Tweede Kamerlid Van der Molen zegt in het AD dat hij het voorstel vandaag aan de orde zal stellen bij de behandeling van de mediabegroting. Volgens hem kunnen ouders als er een leeftijdskwalificatie continu in beeld staat makkelijk ingrijpen als een video niet geschikt is voor hun kind.

Er is al een Europese richtlijn die zegt dat lidstaten minderjarigen moeten beschermen tegen schadelijke filmpjes, De Kamer besloot in 2015 dat de regels die gelden voor tv-programma's ook moeten gelden voor video's. Maar volgens het CDA gebeurt er in de praktijk nog niks.

Tieners

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) deed al eerder een pleidooi voor pictogrammen op YouTube die waarschuwen voor seks, geweld en grof taalgebruik. Het Youtube-kanaal Tieners plaatst zelf al langer symbolen bij filmpjes.

Volgens het NICAM kan Google, de eigenaar van YouTube, ook een voorbeeld nemen aan de game-industrie. Onlangs werd een Europese kijkwijzer ingevoerd voor zogenoemde in-game-aankopen in games.