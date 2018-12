OM zet door met vervolging verdachten burgemeesterslek Den Bosch

Het Openbaar Ministerie gaat door met de rechtszaak tegen twee verdachten van het lekken van vertrouwelijke informatie bij de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. Volgens het OM is er genoeg bewijs dat de twee hun geheimhoudingsplicht geschonden hebben.

De verdachten zijn een raadslid en een voormalig wethouder. Het OM denkt dat het raadslid als lid van de vertrouwenscommissie de namen van de kandidaten naar de toenmalig wethouder doorspeelde, die op zijn beurt een journalist van het Brabants Dagblad tipte.

Bronbescherming

Deze zomer bleek dat bij het onderzoek naar het lek ook de telefoongegevens van de journalist verzameld waren. Dat had volgens justitie niet gemogen en de gegevens werden verwijderd.

Daarnaast probeerde het OM in een horecagelegenheid een gesprek op te nemen tussen één van de verdachten en de journalist. Daar was toestemming voor van de rechter-commissaris, maar het OM zei later dat een verkeerde afweging is gemaakt en dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.

Bewijsmateriaal

Door beide kwesties kwam de strafzaak tegen de verdachten stil te liggen. Het OM wilde eerst bekijken of er nog voldoende bewijsmateriaal overbleef voor een zaak. Dat is zo, concludeert het OM nu. Dat betekent dat de verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet bekend.

De voormalige wethouder is blij dat er na maanden duidelijkheid is, laat zijn advocaat weten aan Omroep Brabant. "Hij ziet het strafproces met vertrouwen tegemoet."