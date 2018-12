'Evacuatie tientallen gewonde Houthi-rebellen uit Jemen'

Een groep van vijftig gewonde Houthi-rebellen wordt vandaag met een vliegtuig van de Verenigde Naties geëvacueerd uit Jemen, meldt de coalitie die onder leiding van Saudi-Arabië de rebellen bevecht.

De gewonden worden vanuit de hoofdstad Sanaa overgebracht naar een ziekenhuis in Oman. De operatie, volgens de coalitie op verzoek van de VN-gezant voor Jemen, moet welwillendheid kweken voor vredesbesprekingen die deze week onder leiding van de Verenigde Naties moeten plaatsvinden in Zweden.

De oorlog in Jemen heeft zich ontwikkeld tot de grootste humanitaire crisis ter wereld van de afgelopen jaren. Volgens cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp, 14 miljoen van hen dreigen te sterven van honger. Honderdduizenden Jemenieten zijn het land ontvlucht en binnen Jemen zijn meer dan twee miljoen mensen op de vlucht geslagen.

Uitbraak cholera

De Houthi-rebellen veroverden eind 2014 grote delen van Sanaa. Het conflict escaleerde toen in maart 2015 een coalitie van Arabische landen, onder leiding van Saudi-Arabië, luchtaanvallen begon tegen de sjiitische rebellen. De afgelopen jaren zijn bij de strijd duizenden burgers omgekomen.

Ook zijn duizenden mensen om het leven gekomen door ziektes en ondervoeding. Er is onder meer sprake van een uitbraak van cholera. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde in oktober dat er wekelijks 10.000 gevallen van cholera bij komen.

Saudi-Arabië en andere Arabische landen mengden zich in Jemen in de strijd uit vrees voor een toenemende invloed van de sjiitische rivaal Iran in de regio. De Houthi-rebellen weten zich gesteund door Teheran, hoewel onduidelijk is hoe substantieel die steun op militair vlak is.

Wapenembargo

Riyad krijgt al langer kritiek vanwege de vele burgerdoden die vallen bij de bombardementen in Jemen. De laatste tijd is de internationale politieke druk opgevoerd. Dat heeft deels te maken met de moord, begin oktober, op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul.

Enkele westerse landen hebben sindsdien een wapenembargo ingesteld tegen Saudi-Arabië, of wapenleveranties verbonden aan strengere voorwaarden. De grootste leveranciers van wapens aan Riyad zijn de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk. Die landen leveren nog gewoon wapens.