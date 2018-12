Vermisten in Californië wisten niet dat ze vermist werden

Na de verwoestende bosbranden van vorige maand in Californië worden nog 25 mensen vermist, zeggen de lokale autoriteiten. Vrijdag stond de teller nog op 49, twee weken geleden bedroeg het aantal vermisten meer dan 1200.

Het dodental van de bosbranden staat nog altijd op 91. In het stadje Paradise, dat vrijwel volledig in de as werd gelegd, vielen 88 doden. In de buurt van Malibu kwamen drie mensen om het leven. De hulpdiensten hebben alle 18.000 verwoeste gebouwen in Paradise doorzocht en de laatste dagen geen slachtoffers meer gevonden. Dat betekent dat veel vermisten ten onrechte op de lijst stonden.

Gezien de chaos tijdens de bosbranden is dat niet zo gek: veel mensen die het vuur waren ontvlucht, zochten een veilig heenkomen bij vrienden of familie en dachten er niet aan bij de autoriteiten te melden dat ze veilig waren. Onder hen waren ook veel ouderen, die lang niet allemaal een mobiele telefoon hebben.

'Ik leef'

Persbureau AP spoorde afgelopen week enkelen van hen op, zoals de 86-jarige Dixie Singh. Zij stond woensdag nog op plek 158 op de officiële lijst van vermisten, maar had daar zelf geen idee van. "Ik ben voor zover ik weet de enige Dixie Singh en ik leef", zei ze toen een AP-journalist haar te pakken kreeg.

De journalist vond haar door te bellen met het mobiele nummer van haar vriend Allan Bates (84), dat hij ergens had opgeduikeld. Ook Bates had geen idee dat Singh officieel nog werd vermist. "Huh? Ben je op zoek naar Dixie? Ze zit hier vlak naast me", zei hij.

Het bejaarde stel was op 8 november ternauwernood aan de vlammenzee ontkomen. Ze waren met de auto uit Paradise gevlucht via een weg door het brandende bos. Ze hoorden explosies en kwamen vast te zitten in het verkeer. "In de hel kan het niet erger zijn", zei Singh. "Het was vreselijk, vreselijk, vreselijk."

Ze wonen nu in een huurappartement in de plaats Chico. Ze hebben vrienden en familieleden verteld dat ze veilig waren en het is voor hen een raadsel waarom Singh nog zo lang te boek stond als vermist.

In spanning

Een andere vermiste die ongedeerd bleek te zijn, is de 82-jarige Terumi Newton. Op 8 november zocht zij een veilig heenkomen in een kerk in Chico en werd daar ook geregistreerd. Maar om een of andere reden kwam die lijst niet bij de sheriff terecht.

En dus zat haar ex-schoondochter Marge Newton, die 1300 kilometer verderop in de staat Washington woont, wekenlang in spanning over het lot van de 'vermiste' vrouw. Pas afgelopen woensdag kreeg ze een bevrijdend telefoontje, niet van de autoriteiten maar van een Rode Kruis-medewerker.

Sheriff Kory Honea van Butte County, waar Paradise en Chico onder vallen, zegt dat de lijsten continu worden gecheckt en gedubbelcheckt, maar dat het een dynamisch proces is. Soms wordt een vermiste geschrapt als hij terecht is, maar later weer toegevoegd als iemand hem toch weer niet kan vinden.

Mirella of Marilla?

Daarbij komen ook nog spellingskwesties. Zo verscheen Mirella Harrison uit Paradise eerst als Marilla Harrison op de lijst. Ze was als vermist opgegeven door haar broer, die haar niet kon bereiken. In de elf dagen daarna kwam Mirella ook nog als Mallela en Marrcela op de lijst. Uiteindelijk bleek ze veilig en wel in een hotelkamer in Vacaville te zitten, bijna 200 kilometer ten zuiden van Paradise.

Ook sociale media dragen een steentje bij in de zoektocht naar vermisten. Delisa Gaeta was al meer dan twee weken op zoek naar haar stiefvader Dale Wingett uit Paradise, van wie ze sinds de bosbranden niets meer had vernomen. Ze had hem als vermist opgegeven en had een oproep geplaatst in de Facebookgroep Camp Fire Missing Persons.

Ze vreesde het ergste, maar ineens stuurde een kennis haar via Facebook een artikeltje uit de krant Redding Record Searchlight. Op een foto was te zien hoe Dale Wingett zijn bord volschept in een hotel in Redding, waar hij te gast was bij een Thankgiving-diner. Hij had alleen nagelaten zijn stiefdochter te bellen.