Tienduizenden betogers bij grootste klimaatmars ooit in België

In Brussel hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars voor een daadkrachtiger klimaatbeleid. Volgens de politie trok de manifestatie 65.000 mensen. Belgische media spreken van de grootste klimaatmars ooit in het land.

De vreedzame betoging werd afgetrapt bij het Noordstation in de hoofdstad en voerde naar het Jubelpark, waar speeches en optredens werden gehouden. De hoge opkomst was mede te danken aan het openbaar vervoer. Met speciale kaartjes die vijf euro kosten, konden mensen vandaag afreizen naar Brussel. Het ov in Brussel zelf was gratis.

Verder met Parijs-afspraken

De demonstratie viel samen met de aftrap van de internationale klimaattop in het Poolse Katowice. Alle partijen die het klimaatakkoord van Parijs in 2015 hebben getekend, zijn weer bijeen in Polen. Vertegenwoordigers uit bijna 200 landen proberen concrete afspraken te maken over hoe ze de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden kunnen houden.

Gisteren werd in Berlijn en Keulen al gedemonstreerd tegen het gebruik van steen- en bruinkool. Daaraan deden in totaal 36.000 mensen mee.