Polen organiseert klimaattop, maar blinkt niet uit in duurzaamheid

Jozefa Kosmaczewska woont met haar man op het platteland en maakt in de winter een dagelijkse gang naar het kolenhok. "We stoken in deze kachel bij een strenge winter 4000 kilo per jaar. Doordat het klimaat verandert, is het nu iets minder. Het is hier de goedkoopste en eigenlijk de enige brandstof om het in huis warm te krijgen", vertelt ze, terwijl ze vakkundig de zilvergrijskleurige kachel opport.

Een gasleidingsnetwerk zoals in Nederland ligt bijna nergens. Windmolens en zonnepanelen zijn in deze regio nauwelijks te bekennen en de kolen zijn nog ruimschoots voor handen. Bovendien zijn ze de trots van de regio rond Katowice. Dat merken we bij een bezoek aan één van de grote kolenmijnen; die van staatsbedrijf Tauron in Jaworzno.

Bekijk de reportage van Henrik-Willem Hofs over het hart van de Poolse kolenindustrie.