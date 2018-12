Miljoenen koraaleitjes opgepompt voor 'ivf-koraal', 'We zijn superblij'

Dat oppompen was een belangrijke test. "We waren echt superblij dat het is gelukt", zegt Van Koningsveld.

De volgende vraag is nu of de eitjes die aan boord zijn gepompt het ook overleven en of ze na een aantal dagen ook daadwerkelijk 'settelen'. Dat laatste moet lukken om de techniek in te zetten voor grootschalig koraalherstel, zegt Van Koningsveld.

"We hebben groot vertrouwen in dat het settelen van de eitjes gaat lukken. Als dat lukt hebben we bereikt waar we voor gekomen waren."

Afsterven

De afgelopen jaren is het koraal voor de kust van de Australische staat Queensland sterk aangetast door de warme watertemperaturen.

