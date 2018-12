Adele en Tina Turner zijn bijna alleen in de Top 2000: 'Stem op vrouwen'

De Top 2000 draait toch echt om wat de luisteraar wil, reageert Radio 2-dj Frank van 't Hof op de oproep. "Ik heb nooit echt specifiek bijgehouden hoeveel vrouwen erin staan. Ik kijk naar of ik iets een goede plaat vind of niet. Op die manier stel ik mijn eigen lijstje samen."

In het lijstje van Van 't Hof staan tot nu toe twee vrouwen: Aretha Franklin en Donna Summer. "Aretha Franklin is een soulheld en ik draai haar graag in mijn eigen soulprogramma. State of Independence van Donna Summer is gewoon een prachtig nummer."

Franklin en Summer komen ieder jaar weer moeiteloos in de Top 2000 terecht, maar er is één naam die sinds 2015 stilletjes aan is verdwenen: Diana Ross. De initiatiefnemers van de vrouwenactie verbazen zich daar over. "En ook Etta James staat er niet meer in", zegt De Haan.

Dit was in 2015 het laatste liedje van Diana Ross in de Top 2000: