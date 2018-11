Poetin en kroonprins Mohammed gebroederlijk op G20-top

De Franse president Macron heeft volgens het Élysée een stevig gesprek met de kroonprins gevoerd over Khashoggi. Ook May had aangekondigd dat ze met Mohammed afzonderlijk wil spreken over het onderzoek naar de moord. Andere wereldleiders lieten de kwestie liggen of maakten juist nieuwe afspraken met Saudi-Arabië.

Arabist en jurist Laila al-Zwaini vindt dat bedroevend. Ze noemt als voorbeeld de gesprekken tussen de kroonprins en de Indiase premier Modi over samenwerking op het gebied van economie en van veiligheid. "En we hebben Poetin net gezien die een soort high five deed."

Volgens al-Zwaini is dit het moment om de moord op Khashoggi en mensenrechtenschendingen tijdens de oorlog in Jemen aan de kaak te stellen. "Als leiders nu niet doorpakken en de kroonprins ermee weg laten komen, dan is de kans verkeken."

De tweedaagse top in Buenos Aires is vandaag begonnen en de handelsoorlog tussen VS en China is ook onderwerp van gesprek.