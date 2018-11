Trump zegt ontmoeting met Poetin af vanwege Krimcrisis

President Trump zal zaterdag geen aparte ontmoeting hebben met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Er stond een ontmoeting gepland op de G20-top in Argentinië, maar Trump heeft die onderweg naar Argentinië afgezegd.

De reden voor het niet doorgaan van de topontmoeting heeft te maken met het oplaaiende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft drie Oekraïense schepen die in de Zee van Azov bij het schiereiland De Krim voeren in beslag genomen en een aantal bemanningsleden daarvan opgesloten.

Tweets en mediaberichten

In het vliegtuig naar Argentinië twitterde Trump dat de ontmoeting niet doorgaat en dat dat "het beste is voor alle betrokken partijen." Hij voegde eraan toe dat hij wel in is voor een topontmoeting als "de situatie is opgelost."

In een reactie op het besluit van Trump zei een woordvoerder van de Russische regering dat er officieel nog niets is afgezegd. "We hebben alleen de tweets en de mediaberichten daarover gezien."

Trump en Poetin zouden elkaar in Argentinië twintig minuten onder vier ogen treffen, was het plan. Daarna zouden andere Russische en Amerikaanse functionarissen aanschuiven om onder leiding van de presidenten verder te praten.