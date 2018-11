Wat gaat dat straks kosten, gesubsidieerd elektrisch rijden?

Hoe hebben we dit berekend?

Bij deze berekening gaan we ervan uit dat je 13.000 km per jaar rijdt, want dat is de gemiddelde afstand die we afleggen. En in 2021 wordt de elektrische auto dus 6000 euro goedkoper vanwege de subsidie.

Verder wordt de benzine-auto iets duurder in de aanschaf vanwege de invoering van de innovatietoeslag van 87 euro. En tanken wordt ook een klein beetje duurder omdat de accijns op benzine met 1 cent omhoog gaat. Ook gaat de motorrijtuigenbelasting voor benzine-auto's omhoog, maar met hoeveel is nog niet duidelijk.

Daarnaast zijn er nog een aantal onzekerheden. Zo gaan we ervan uit dat de benzineprijs en de elektriciteitsprijs hetzelfde blijven.

Ook gaan we ervan uit dat de prijs van een elektrische auto zonder subsidie hetzelfde blijft. Maar de verwachting is eigenlijk dat elektrische auto's sowieso goedkoper worden, omdat de technologie steeds gangbaarder wordt en fabrikanten er steeds meer gaan bouwen. Waarschijnlijk zullen de kosten van elektrisch en benzine dus nog dichter bij elkaar komen te liggen dan in bovenstaande berekening.