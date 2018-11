Kabinet: Marrakesh-pact niet-bindend, geen juridisch pressiemiddel

Nederland blijft het migratiepact van de Verenigde Naties steunen. Dat heeft het kabinet na een juridische analyse van de tekst besloten. Wel wordt bij de bijeenkomst van de VN, op 10 en 11 december in Marrakesh, een verklaring uitgesproken die een ongewenste uitleg van het pact moet voorkomen.

"We hebben vastgesteld dat het pact niet-bindend is en er vloeien ook geen nieuwe rechten of verplichtingen uit voort", zegt staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. "Voor de zekerheid komen we met een standpuntverklaring, het liefst samen met andere Europese landen, zodat het naar derden toe in de toekomst maar duidelijk is."

Twee jaar

Het kabinet heeft de afgelopen twee jaar actief meegedaan aan de onderhandelingen over de inhoud van de VN-migratieverklaring, en de doelstelling steeds ondersteund.

Dat verandert niet, zegt Harbers: "Er zitten veel elementen in die we als Nederland willen. Zoals dat landen buiten Europa hun eigen onderdanen moeten terugnemen en ze daarvoor ook paspoorten moeten geven."