Ontsnapt uit de hel van Paradise: videobeelden van apocalyptische vlucht

Agent Aaron Parmley was ervan overtuigd dat hij zou doodgaan. Midden in de bosbrand die het stadje Paradise verwoestte was zijn politieauto gestrand. Om zijn laatste momenten te filmen, zette hij zijn bodycam aan. Zo legde hij vast hoe hij ternauwernood uit de hel werd gered.

Parmley filmde een apocalyptisch landschap. Hoewel het dag was, was het donker door de rook. Het zicht was maar een paar meter, overal om hem heen dreigde het vuur. Smeulende asdeeltjes werden voor hem uit geblazen over straat.

De sheriff van Butte county zette beelden van de vlucht online: