Protest van 300 'gele hesjes' legt deel Brussel plat

Actievoerders van de protestbeweging 'gele hesjes' veroorzaken veel oponthoud in het centrum van Brussel. Een groep van zo'n 300 actievoerders demonstreert in de stad tegen hoge brandstofprijzen en hoge kosten van levensonderhoud. Daarbij lopen ze ook de verkeerstunnels in, die daarom om veiligheidsredenen zijn afgesloten.

Zeker zes tunnels zijn dicht doordat 'gele hesjes' er met rookbommen en vuurwerk doorheen lopen. Ook zetten de demonstranten containers op de weg, waardoor het verkeer op veel plaatsen in het centrum vastloopt. Aan het Troonplein, niet ver van het Koninklijk Paleis, gooien betogers met stenen naar de politie. Die heeft een waterkanon ingezet.

Bekijk hieronder hoe de 'gele hesjes' door de stad trekken: