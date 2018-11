Franse 'gele hesjes' dienen eisenpakket in

Acht Fransen hebben zich opgeworpen als woordvoerders van de 'gele hesjes', de verzamelnaam voor de protestbeweging tegen de hoogte van de brandstofprijzen. De acht hebben een comité gevormd en een gevarieerd eisenpakket ingediend. Met nadruk stellen ze dat ze niet de leiders van de beweging zijn, maar de woordvoerders.

Het eerste punt van het eisenpakket is dat alle belastingen omlaag moeten, gevolgd door een pleidooi voor de oprichting van een burgerforum dat met de regering in debat moet over bijvoorbeeld het klimaatbeleid.

Andere eisen zijn de afschaffing van de Senaat en de verhoging van de pensioenen. Ook eist het comité dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw aan banden wordt gelegd.

Volgens een regeringswoordvoerder kan een gesprek met het comité plaatsvinden als concrete eisen worden ingediend.

Afkeuring geweld

Aanstaande zaterdag staat een nieuwe protestmanifestatie op stapel in Parijs voor lagere brandstofprijzen. De vorige demonstraties gingen gepaard met geweld. Het comité, waarin onder anderen een vrachtwagenchauffeur en een onderneemster zitting hebben, neemt afstand "van alle vormen van geweld".

President Macron zei vandaag tegen zijn kabinet dat de gewelddadige protesten het imago van Frankrijk bedreigen, maar hij vroeg de ministers ook te luisteren naar de woede die onder de bevolking leeft. Macron voelt er echter niet voor tegemoet te komen aan de eis tot verlaging van de brandstofprijzen. Hij blijft erbij dat maatregelen nodig zijn om over te schakelen op een groener energiegebruik.

De regering trekt wel het plan in voor een lokale tolheffing, waar de 'gele hesjes' ook tegen ageren.