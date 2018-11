Rusland: buitenlandse marineschepen niet meer zomaar langs kust Siberië

Moskou moet vooraf worden ingelicht als buitenlandse marineschepen over de noordoostelijke doorvaart, de zeeroute langs de Russische noordkust of Siberië willen. Dit heeft een hoge defensiefunctionaris in Moskou, Michael Mizintsev, gezegd, meldt het Russische persbureau Sputnik.

Het Kremlin wil met nieuwe wetgeving naar eigen zeggen af van "een juridisch vacuüm" over de korte, maar onvoorspelbare, zeeroute tussen Europa en het Verre Oosten. De route werd vooralsnog niet veel gebruikt, omdat hij zo noordelijk ligt dat hij hooguit twee maanden per jaar ijsvrij was.

"Nu komt daar door de opwarming van de aarde verandering in", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Die route is nu veel langer open dan eerder het geval was." Voor Rusland heeft dat voordelen voor de handel, maar het land ziet ook een nadeel opdoemen. "Wat ze niet willen is dat iedereen daar gaat rondvaren. Zeker niet met militaire schepen", zegt Godfroid.

Invloed op noordpool

Het probleem voor Rusland bij dit plan is dat het grotendeels om internationale wateren gaat. Juridisch heeft het land hier dus weinig over te zeggen, en kan het andere landen niet dwingen om melding te maken van een eventuele doorvaart van marineschepen. Ook is het de vraag hoeveel landen van deze doorvaart gebruik willen maken.

"Maar los daarvan past dit in het plan van Rusland om de invloedssfeer verder naar het noorden uit te breiden - ook het noordpoolgebied. Daar zijn al wetenschappelijke onderzoekscentra neergezet en Rusland is bezig met een militaire basis. Ze willen een deel van het poolgebied voor zichzelf claimen", zegt Godfroid.