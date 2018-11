Specialisten IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door collega's

Specialisten van de MC IJsselmeerziekenhuizen In Lelystad, Dronten en Emmeloord voelen zich bedrogen door hun collega's van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Die zouden de artsen niet willen overnemen, hoewel dat wel zou zijn toegezegd. St Jansdal ontkent dat een dergelijke belofte is gedaan.

Vorige maand werd bekend dat St. Jansdal een groot deel van de zorg van de failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen overneemt. Erna is het personeel bijgepraat op personeelsbijeenkomsten. Omroep Flevoland heeft verschillende specialisten van de IJsselmeerziekenhuizen gesproken.

Volgens de specialisten heeft de curator op een bijeenkomst aangegeven dat het merendeel van het personeel zou overgaan, inclusief de specialisten, onder het motto 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Het zou gaan om 80 procent.

Verder zei de voorzitter van de medische staf van St. Jansdal op 22 november op een personeelsbijeenkomst: "Mensen die hier in dienstverband zijn, zullen automatisch in dienstverband in Harderwijk overstromen. Mensen die vanuit dienstverband in Lelystad in een vrijgevestigde vakgroep terechtkomen, zullen in het Medisch Specialistisch Bedrijf terechtkomen. Er zal nog wel over gesproken moeten worden hoe dat allemaal past."

Volgens de specialisten wekte de voorzitter daarmee de indruk dat alle medische specialisten mee kunnen naar Harderwijk.

Veto?

De verrassing was groot toen Lelystadse specialisten maandagavond vernamen dat hun collega's in Harderwijk hen er toch niet zomaar bij willen hebben. Binnen de medische staf van St Jansdal zouden de vrijgevestigde specialisten hun veto hebben uitgesproken.

"Ik kreeg te horen dat ik niet nodig ben. Ik mag solliciteren als er een vacature wordt geplaatst, maar er werd bij gezegd dat ik zou niet veel kans zou maken", aldus een arts.

"Met diverse vakgroepen is zelfs geweigerd om ook maar in gesprek te gaan", zegt een collega. "Dit voelt niet als een mes in de rug, maar als een mes recht in het gezicht. Jansdal doet aan cherry picking: ze halen eruit wie ze willen hebben. In plaats van 80 procent krijgt misschien 20-30 procent nog een baan", merkt een andere specialist op.

Sint Jansdal ontkent toezeggingen

Omroep Flevoland heeft de raad van bestuur en medische staf van St Jansdal om een reactie gevraagd. Op de vraag of er een afspraak of toezegging is om specialisten van de MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, antwoordt voorzitter Relinde Weil van de raad van bestuur:

"Wij hebben vanaf het begin in onze bieding aangegeven wat ons zorgprofiel in zou houden. Hierbij hebben we aangegeven dat hiermee 80 procent van de bezoeken die een patiënt aan een ziekenhuis brengt daarmee op de locatie Lelystad kan plaatsvinden. Er is dus door ons niet toegezegd dat we 80 procent van de medewerkers over zullen nemen. Om de door ons beoogde zorg te bieden hebben we globaal de helft van het huidige personeelsbezetting nodig, waarbij we de intentie hebben zoveel mogelijk huidige medewerkers hun baan te laten behouden, na een korte selectieprocedure."

Ook de specialisten in Harderwijk bestrijden dat ze hebben ingestemd om 70 tot 80 procent van hun collega's over te nemen, omdat ze slechts de helft van de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Daarnaast willen ze zelf bepalen wie hun nieuwe collega's worden.

"Twee 'bloedgroepen' binnen één vakgroep kan leiden tot onwenselijke situaties die wij willen vermijden", zegt voorzitter Doreleijers van de medische staf in Harderwijk. Hij benadrukt dat hij tijdens de personeelsbijeenkomst op 22 november zei dat er wat betreft de overname van personeel "nog gesproken moet worden over hoe dat allemaal past".