Huisartsen Lelystad zien zorgmijders na faillissement ziekenhuis

Steeds meer patiënten in Lelystad mijden zorg omdat het IJsselmeerziekenhuis in hun stad failliet is. Dat zeggen verschillende huisartsen uit die regio in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co en in plaatselijke media.

Concrete cijfers over dit probleem zijn er niet, maar de artsen maken bijna dagelijks mee dat patiënten weigeren met hun kwalen naar ziekenhuizen in andere gemeenten te gaan omdat zij het vervoer daarheen te duur vinden. Dat probleem speelt volgens Nieuws en Co vooral in Lelystad, omdat dat een relatief arme gemeente is.

Vervoer naar het ziekenhuis wordt maar deels en in bepaalde gevallen vergoed door verzekeraars. Er is ook een gemeentelijke regeling, maar alleen de allerarmste groep komt daarvoor in aanmerking.

Longklachten

"Ik ga geen 30 kilometer rijden met mijn scootmobiel", zegt bijvoorbeeld Otto Hekman. De longpatiënt is met zijn klachten doorverwezen naar Harderwijk, maar vreest dat hij bij een opname zijn vrouw, die ook in een scootmobiel rijdt, niet of te weinig meer ziet. "We zijn al 55 jaar getrouwd. Mijn vrouw is nog nooit alleen geweest."

Hekmans vrouw, die met vergelijkbare klachten kampt, lag laatst ook twee weken in het ziekenhuis, toen nog in Lelystad. Hekman ging iedere dag met zijn "scootmobieltje heen en weer", maar ziet dat niet gebeuren bij een nieuwe opname van een van de twee in Harderwijk.

Discussie

Problemen zoals die van Hekman komen veel voor, zegt huisarts Lenneke van Montfort in Nieuws & Co. De huisarts heeft alleen al vandaag vijf keer "discussie gevoerd over een verwijzing". Ze maakt het naar eigen zeggen steeds vaker mee dat patiënten niet in staat zijn naar een ziekenhuis in een andere stad te reizen.

"Maandag had ik een man van 50 in mijn praktijk met diabetes. Hij moest worden opgenomen met een ontsteking, maar vond de reis naar Almere of Harderwijk te duur. Zijn familie had volgens hem ook geen geld. Ik verwijs hem niet voor niets door. Nu wacht ik tot hij ziek genoeg is, zodat hij in aanmerking komt om met een ambulance naar het ziekenhuis te gaan."