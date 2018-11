'Polmans idealen zitten ondanks stormachtig jaar in Unilever-dna'

Oprecht, gepassioneerd en iemand van wie je wist wat je aan hem had. Zo wordt scheidend Unilever-topman Paul Polman omschreven door betrokkenen. Maar hij is ook iemand die na de overnamepogingen in 2017 van koers wijzigde en recente gebeurtenissen niet zag aankomen.

De 62-jarige Paul Polman beloofde een jaar geleden dat er één Unilever-kantoor zou komen, en wel in Nederland. De verhuizing werd op het laatste moment afgeblazen omdat Britse aandeelhouders, die in meerderheid voor dit plan zouden moeten stemmen, het niet zagen zitten. Die nederlaag drukte zwaar op Polmans laatste maanden als CEO.

Omzet én duurzaamheid

Polman was een man met een onconventioneel karakter, die bij aanvang van zijn Unilever-periode duidelijk maakte wat zijn ambities waren. Ambities die niet alleen waren gericht op omzetvergroting, maar ook het behalen duurzaamheidsdoelstellingen. Zoals het halveren van de eigen CO2-emissies.

Dat speelde al een rol bij aanstellen van Polman als CEO, tien jaar geleden, zegt Kees Storm. Hij zat van 2006 tot 2015 in de Unilever-top. "Hij was een zeer gedreven leider met groot oog voor de wereld om ons heen."

De scheidend topman is voor velen een zakelijk voorbeeld van hoe het runnen van een groot bedrijf duurzame idealen niet in de weg zit. "Ik ken hem persoonlijk en mijn stellige overtuiging is dat hij oprecht begaan is met de wereld", zegt Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. "Hij heeft vanaf zijn aantreden gekeken naar de lange termijn en dingen op de kaart gezet."

Zo weigerde Polman om kwartaalcijfers te presenteren en zei hij tegen aandeelhouders die gericht waren op kortetermijnwinst dat ze beter konden vertrekken. "Dat is zeer ongebruikelijk. De wereld is inmiddels veranderd, maar zijn groene inspanningen waren zeker in die tijd echt een roep in de woestijn", zegt Minnesma.