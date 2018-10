Unilever komt niet naar Nederland, wat nu?

De vraag is of Nederlandse aandeelhouders een verhuizing naar Londen zullen slikken. "Het zou een enorme teleurstelling zijn als we eerst naar Nederland keken en dan nu naar Engeland gaan kijken", zegt Paul Koster, directeur van VEB, de belangenvereniging voor kleinere beleggers. "Dat kan niet noodzakelijkerwijs op steun rekenen bij ons."

Hij blijft de versimpeling van de structuur van het bedrijf een goed idee vinden. "Ik vrees dat er nu in de discussie op zal komen dat Engeland dan uiteindelijk de plek is waar we moeten zijn."

Minder bescherming?

Naast de Britse beursnotering speelt de bescherming van bedrijven tegen vijandige overnames een rol bij het stemmen voor of tegen de verhuizing. In Nederland is die bescherming sterker dan in Engeland. Bijvoorbeeld als een ander bedrijf Unilever wil overkopen, maar het bestuur van Unilever en de aandeelhouders het niet eens zijn over de overname. Zo'n vijandige overname is geen denkbeeldige situatie, bleek vorig jaar toen het Amerikaanse Kraft Heinz een bod op Unilever deed.

Als Unilever een Nederlands bedrijf is, dan zijn het niet alleen de aandeelhouders die een stem hebben in een geschil over een overnamepoging. Als een rechter hier een oordeel over moet vellen, moet die volgens de wet ook werkgelegenheid en een goede relatie met klanten en vakbonden daarin meenemen. In Engeland is die voorwaarde er niet. Daar hebben beleggers dus meer macht over een onderneming.

Directeur Rients Abma van Eumedion, de vereniging voor institutionele beleggers, denkt dat zowel het bestuur van Unilever als het kabinet in Nederland onderschat hebben hoe negatief beleggers over de verhuizing denken. "Er is onvoldoende rekening gehouden met de extra bescherming die Nederlandse ondernemingen hebben, dat vormt een zeer negatief klimaat voor beleggingen."