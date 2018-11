Voor deze mensen is wonen op een vakantiepark de enige optie

"Een particulier huurhuis is voor mij alleen ook te duur", zegt ze. "Ik kan niet 750 euro per maand betalen. Hier ben ik 400 euro per maand kwijt, dat is wel te betalen. We zitten hier niet voor de lol. Er is niks te doen voor kinderen. Er zijn geen vriendjes, er wonen vooral oudere mensen of starters en ze kennen hier niemand.

Inmiddels is het Hanneke wel gelukt om een sociale huurwoning te vinden. Volgende maand kan ze erin. En dat werd ook tijd, zegt ze. Want de gemeente waar haar vakantiepark in ligt, heeft haar al gewaarschuwd. Ze moet binnen zes maanden weg, anders krijgt ze een boete. "Ik vond dit chaletje een heel fijne tussenoplossing. Maar ik ben blij dat we weer de 'bewoonde wereld' ingaan. Er zijn niet genoeg huizen en daar moeten gemeenten iets aan doen."

Huurschuld, eerst bij dochter ingetrokken en toen naar vakantiehuisje

"We zijn hier terechtgekomen omdat het de snelste manier was om een huis te krijgen", zegt de 66-jarige Corry (niet haar echte naam). "We moesten onze woning uit vanwege een huurschuld. Toen zijn mijn partner en ik bij mijn dochter ingetrokken. Maar dat liep niet zo lekker. En nu wonen we al bijna een jaar in dit vakantiehuisje."

"Ik vind het heerlijk om hier te wonen", zegt ze. "Als je op een flat hebt gezeten, dan is wat buitenruimte erg fijn. En het hondje kan naar buiten." Samen met haar partner betaalt ze 700 euro per maand voor het huisje, inclusief gas en elektra.