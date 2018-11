Permanente bewoning van vakantieparken aangepakt

Uit het onderzoek 'Wonen in de Luwte', dat minister Ollongren heeft laten doen, blijkt dat er naar schatting 55.000 mensen wonen op vakantieparken in Nederland. Die mensen wonen daar om zeer uiteenlopende redenen. Volgens de minister zijn ze grofweg in vijf groepen te verdelen:

mensen die bewust kiezen voor deze woonvorm

mensen die met spoed een woning zoeken, bijvoorbeeld na een scheiding

mensen die niet meer in aanmerking komen voor een reguliere woning, bijvoorbeeld door schulden of overlastproblematiek

arbeidsmigranten

criminelen en anderen die onder de radar willen blijven