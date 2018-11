Politie: ouderen die zwaargewond raakten bij brug Zaandam aanspreekbaar

Het oudere paar dat gisteravond in Zaandam zwaargewond raakte, maakt het naar omstandigheden redelijk. Volgens de politie zijn de 78-jarige vrouw en 77-jarige man aanspreekbaar.

Het paar kwam bij opengaan van de Prins Bernardbrug op de reling terecht. Hierop viel de vrouw op het fietspad, terwijl de man in het water terechtkwam. De man werd door omstanders uit het water gehaald en vervolgens gereanimeerd. Beiden werden naar het ziekenhuis overgebracht.

'Grote bewondering'

De brug werd later op de avond vrijgegeven. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is in volle gang. Volgens NH Nieuws meldden ooggetuigen dat de brug plotseling openging toen het paar eroverheen liep, maar dat wordt niet door de politie bevestigd.

De gemeente Zaanstad zegt enorm geschrokken te zijn door het ongeval. "We leven enorm mee met de slachtoffers en hun naasten", zegt burgemeester Jan Hamming. "Ik heb grote bewondering voor de omstanders die meteen in actie zijn gekomen om een van de slachtoffers uit het water te halen."