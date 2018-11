Politie en justitie doen inval bij hoofdkantoor Deutsche Bank in Frankfurt

Niet de eerste keer

Volgens getuigen heeft de Duitse justitie een grote hoeveelheid documenten in beslag genomen en ook laptops en computers. De Deutsche Bank zegt in een verklaring volledige medewerking te verlenen, maar de zaak is uitermate pijnlijk.

Want het is niet de eerste keer dat de bank in opspraak komt, zegt Kees van Dam. "Er zijn heel strenge regels opgesteld. Witwassen van zwart geld of geldstromen die wijzen op terroristische plannen, moeten worden gemeld. Blijkbaar werken de ingevoerde interne controles toch niet goed."

Het is niet duidelijk of alleen de twee of drie medewerkers van de witwasactiviteiten wisten of dat ook leidinggevenden op de hoogte waren. In de Duitse pers zijn er speculaties dat de zaak veel groter is. Mogelijk gaat het om een miljardenzaak waarbij ook banken uit Denemarken en Amerika betrokken zijn.