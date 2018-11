'Openbaar vervoer voorziet problemen bij handhaving boerkaverbod'

Ov-bedrijven maken zich zorgen over de uitvoering van het naderende boerkaverbod. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) voorziet praktische problemen bij het weigeren van mensen met gezichtsbedekkende kleding.

"Wij zijn voor handhaving afhankelijk van de politie", zegt secretaris Arjan Vaandrager tegen het AD. "Wanneer de politie niet komt opdagen, kan dat gevolgen hebben voor de veiligheid van ov-personeel."

De zorgen van de KNV volgen na een uitspraak van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Die zei dat handhaving geen prioriteit krijgt, omdat andere zaken voorrang hebben. Ook Utrecht en Rotterdam hebben aangegeven het boerkaverbod niet hoog op het lijstje te hebben staan.

Verschil

Het kabinet wil dat per 1 juli 2019 het boerkaverbod voor openbaar vervoer, scholen en zorginstellingen van kracht wordt. Volgens de KNV is er een groot verschil tussen het openbaar vervoer en andere publieke instellingen.

"Scholen en ziekenhuizen zijn gebouwen waar altijd wel portiers of conciƫrges aanwezig zijn die in actie kunnen komen", zegt Vaandrager. "Maar in het openbaar vervoer heb je te maken met rijdende bussen, treinen en trams. Het is lastig om voertuigen stil te gaan zetten."

Taak

De FNV snapt de zorgen van de vervoerders wel. De vakbond is van mening dat het niet aan de chauffeurs is om het boerkaverbod te handhaven. "Zij zijn er om mensen van A naar B te vervoeren. Iemand aanspreken op het niet hebben van een kaartje is heel wat anders, dat gaat over je taak als vervoerder", zegt woordvoerder Ron Sinnige tegen het AD. "Het boerkaverbod heeft daar niets mee te maken."