Nederlandse terreurverdachten in Suriname blijven in voorarrest

De twee Nederlandse terreurverdachten die vorig jaar juli werden opgepakt in Suriname, blijven daar voorlopig vastzitten. De rechter heeft een verzoek om het vervolg van de zaak in vrijheid af te wachten afgewezen, omdat ze de aanklachten te serieus vindt en het risico op ontsnapping te groot acht. Vandaag was in Paramaribo een zitting in de zaak.

"We hebben niets strafbaars gedaan en zitten al zestien maanden vast", zei Raoul A. in een pauze tegen journalisten. "Hou onze paspoorten desnoods zodat we het land niet uit kunnen, maar laat ons in ieder geval de rest van het proces in vrijheid doorbrengen."

A. is samen met zijn broer Nasr I. op 21 juli 2017 in Paramaribo gearresteerd voor het voorbereiden van een terreuraanslag en voor het ronselen van jihadgangers voor Syrië. "Mijn vrouw is intussen bevallen van een meisje; ik heb mijn dochter tot nu toe maar drie keer een half uurtje mogen zien. Het is onmenselijk wat ze met ons doen", zegt A.

Lastige vragen voor A.

Raoul A. had op de zitting van woensdag een aantal lastige vragen te beantwoorden. Waarom had hij voor de Surinaamse Syriëganger Raïz A. bemiddeld en hem in contact gebracht met IS? Waarom vertaalde hij nieuwssites van IS in het Nederlands? En waarvoor waren de betalingen bestemd die hij van over de hele wereld kreeg?

De verdachte legde uit dat hij Raïz kende uit de moskee. Hij was een 'broeder' met wie hij veel sprak over het geloof. Op een dag vertrok Raïz naar eigen zeggen naar Nederland, maar een paar weken later meldde hij zich volgens A. vanuit Turkije. "Zijn geld was op en hij moest op straat slapen. Hij was een vriend van mij en ik heb hem toen geld gestuurd."