OM Suriname verdenkt broers van beramen aanslag buitenlands doel

Het Openbaar Ministerie in Suriname verdenkt twee aangehouden Nederlanders van Surinaamse afkomst wel degelijk van het beramen van een aanslag op "een vertegenwoordiger van een bevriende natie". De broers zitten al ruim twee weken vast op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie.

De krant De West meldde bij hun aanhouding dat er een verband was met een dreigende aanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo, Edwin Nolan. Betrouwbare bronnen meldden destijds aan de NOS dat er inderdaad "een link was met de Amerikanen". Het Surinaamse ministerie van Justitie sprak dat tegen en zei dat ze geen gevaar hadden gevormd voor een buitenlandse missie of ambassade in Suriname.

Geen contact

Nu blijkt uit een vertrouwelijk document van het Surinaamse OM dat ze wel degelijk verdacht worden van het plannen van een aanslag op een buitenlandse missie of ambassade in Suriname.

Eind juli werden de broers voorgeleid aan de rechter-commissaris, maar de aanklacht bleef onduidelijk. Hun advocaat Raoul Lobo klaagde toen dat hij geen contact met hen mocht hebben.

De broers komen uit Den Haag. Ze wonen en werken in de islamitische slagerij van hun ouders in Paramaribo.