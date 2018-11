Trump dreigt met intrekking subsidies General Motors

President Trump dreigt alle subsidies voor de Amerikaanse autobouwer General Motors in te trekken. Hij is ontstemd over het besluit van GM om fabrieken te sluiten, wat duizenden mensen hun baan kost.

Op Twitter wijst Trump erop dat het land het bedrijf in de crisisjaren in leven heeft gehouden. "De VS heeft General Motors gered, en dit is het bedankje dat we krijgen. We overwegen nu om alle subsidies voor GM te schrappen, inclusief die voor elektrische auto's."

De president is ook boos dat het bedrijf alleen in Noord-Amerika fabrieken sluit, en niet in Mexico en China. "Ik ben hier om de Amerikaanse werknemers te beschermen."

Koersdaling

GM maakte gisteren bekend dat het vier fabrieken in de VS en een in Canada sluit. Dat doet het bedrijf vooral vanwege de inzakkende vraag naar kleinere auto's. Mogelijk komen 15.000 mensen op straat te staan.

In een reactie op de tweets van Trump laat het bedrijf weten dat het de regering dankbaar is voor alle steun die het tot nu toe heeft gekregen. Verder benadrukt GM dat het duidelijk aanwezig blijft in de VS. Het is de bedoeling dat het bedrijf op lange termijn weer gaat groeien, staat in een verklaring.

De dreigende tweets van Trump leidden direct tot een koersdaling van GM op de beursvloer. De aandelen leverden op Wall Street meer dan 3 procent in.