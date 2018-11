GM sluit autofabrieken in Noord-Amerika, Trump is kritisch

De Amerikaanse autofabrikant General Motors zet in de VS en Canada mogelijk 14.000 mensen op straat, onder wie 8000 medewerkers met een kantoorbaan. Vijf vestigingen, vier in de VS en een in Canada, gaan volgend jaar waarschijnlijk dicht. GM zegt zich meer te willen richten op zelfrijdende en elektrische auto's.

Het besluit is door president Trump bekritiseerd. Een van de fabrieken die op de nominatie staat om gesloten te worden staat in Ohio, een belangrijke staat voor de presidentsverkiezingen in 2020. Trump heeft tegen GM-topvrouw Barra gezegd dat hij ongelukkig is met het besluit. Hij eist dat een van de nieuwe modellen van GM in Ohio wordt gebouwd.