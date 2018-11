Groen licht voor fusie T-Mobile en Tele2 ondanks zorgen over concurrentie

Het samengaan van telecomaanbieders T-Mobile Nederland en Tele2 mag doorgaan van de Europese Commissie. Dat betekent dat Nederland nog drie telecombedrijven met een eigen netwerk overhoudt in plaats van vier.

T-Mobile Nederland en Tele2 kondigden vorig jaar december hun fusieplannen aan. Sindsdien probeerden ze toestemming te krijgen voor het samengaan. Tele2 zei zelfs niet te kunnen overleven op de Nederlandse markt als de fusie niet doorgaat.

De Europese Commissie maakte zich in eerste instantie zorgen over de concurrentie in Nederland als de fusie door zou gaan, maar geeft nu toch toestemming voor het samengaan. De bedrijven beloven goedkope databundels voorlopig in stand te houden en willen in 2020 als eerste aanbieder een 5G-netwerk in de lucht hebben dat landelijk dekkend is.

Søren Abildgaard, topman van T-Mobile Nederland, is blij met de beslissing van de Europese Commissie. "We kunnen nu onze gemaakte beloftes waarmaken op het gebied van een versnelde introductie van 5G en zorgen dat glasvezel beschikbaar komt."

Prijs van gigabyte

Het was zes jaar geleden nog een grote wens van toenmalig minister Kamp van Economische Zaken om een vierde speler op de Nederlandse markt erbij te krijgen. Hij wilde daarmee de concurrentie aanjagen. Bij de telecomveiling van 2012 werd er extra ruimte vrijgemaakt voor een nieuwe aanbieder. Dat werd Tele2.

De prijs voor een gigabyte aan mobiele data is stevig gedaald sinds de komst van Tele2 als vierde aanbieder in 2015. Uit onderzoek van het internationale bureau Rewheel Research blijkt dat de prijzen minder hard dalen sinds de fusieplannen van Tele2 en T-Mobile zijn aangekondigd.